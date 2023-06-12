Замглавы МИД Украины Мельник призвал ФРГ в три раза увеличить поставки танков Leopard

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев нуждается в новых поставках немецких танков Leopard II. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

Фото: babel.ua

По его словам, такие поставки не будут угрожать обороноспособности Германии, ведь в распоряжении Берлина есть более 300 танков Leopard. Он напомнил, что власти ФРГ предоставили Киеву 18 единиц тяжёлой техники. Дипломат призвал увеличить соответствующие поставки в три раза.

"Каждый Leopard II для решающего наступления буквально на вес золота", — подчеркнул Мельник в беседе с Tagesspiegel.

Он также запросил у Берлина дополнительные боевые машины пехоты (БМП) Marder для нужд украинской армии.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что уничтожение немецких танков Leopard в ходе российской спецоперации на Украине показало Вашингтону бессмысленность отправки боевых машин Abrams киевскому режиму.