Киев нуждается в новых поставках немецких танков Leopard II. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.
По его словам, такие поставки не будут угрожать обороноспособности Германии, ведь в распоряжении Берлина есть более 300 танков Leopard. Он напомнил, что власти ФРГ предоставили Киеву 18 единиц тяжёлой техники. Дипломат призвал увеличить соответствующие поставки в три раза.
"Каждый Leopard II для решающего наступления буквально на вес золота", — подчеркнул Мельник в беседе с Tagesspiegel.
Он также запросил у Берлина дополнительные боевые машины пехоты (БМП) Marder для нужд украинской армии.
Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что уничтожение немецких танков Leopard в ходе российской спецоперации на Украине показало Вашингтону бессмысленность отправки боевых машин Abrams киевскому режиму.
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