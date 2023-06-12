Берлин высказался о количестве уничтоженных на Украине танков Leopard

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны Германии сообщает, что не может прокомментировать число уничтоженных в зоне военного конфликта на Украине немецких танков Leopard.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Об этом на брифинге заявил представитель военного ведомства Митко Мюллер.

Так сотрудник Минобороны ФРГ ответил на соответствующий вопрос европейской прессы.

Ранее сообщалось о разбитых танках "Леопард" в ходе контрнаступления ВСУ, массово публиковалось и видео с подбитой немецкой тяжёлой техникой.

Заместитель министра иностранных дел Украины и экс-посол страны в Германии Андрей Мельник уже уговаривал власти ФРГ поставить Вооружённым силам Украины втрое больше танков Leopard 2.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.