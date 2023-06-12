Министерство обороны Германии сообщает, что не может прокомментировать число уничтоженных в зоне военного конфликта на Украине немецких танков Leopard.
Об этом на брифинге заявил представитель военного ведомства Митко Мюллер.
Так сотрудник Минобороны ФРГ ответил на соответствующий вопрос европейской прессы.
Ранее сообщалось о разбитых танках "Леопард" в ходе контрнаступления ВСУ, массово публиковалось и видео с подбитой немецкой тяжёлой техникой.
Заместитель министра иностранных дел Украины и экс-посол страны в Германии Андрей Мельник уже уговаривал власти ФРГ поставить Вооружённым силам Украины втрое больше танков Leopard 2.
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