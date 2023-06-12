Российские войска перешли в контратаку на Времьевском выступе.
Об этом сообщает глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В данный момент началась контратака со стороны наших ребят", — отметил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, в контрнаступлении участвуют бойцы 127-й дивизии российской армии. Сотрудник Запорожской области подчеркнул, что боевые лётчики проводят поддержку, а российские артиллеристы накрывают позиции врага в направлении Нескучного, выбивая боевиков ВСУ с Макаровки.
Там для националистов "сущий ад, без преувеличения", подытожил Рогов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.