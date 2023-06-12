Рогов: ВС РФ при контратаке у Времьевского выступа устроили украинцам "сущий ад"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска перешли в контратаку на Времьевском выступе.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В данный момент началась контратака со стороны наших ребят", — отметил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, в контрнаступлении участвуют бойцы 127-й дивизии российской армии. Сотрудник Запорожской области подчеркнул, что боевые лётчики проводят поддержку, а российские артиллеристы накрывают позиции врага в направлении Нескучного, выбивая боевиков ВСУ с Макаровки.

Там для националистов "сущий ад, без преувеличения", подытожил Рогов.

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