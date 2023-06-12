Киевские власти не слишком обеспокоены огромными потерями, которые несут ВСУ на Запорожском фронте, они лишь продолжают подбрасывать в пекло боёв всё новые и новые резервы. Об этом рассказал глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Потери противника колоссальные, но с ними киевский режим не считается. Невзирая ни на какие потери, их кидают и кидают в бой, постоянно доукомплектовывая и укрепляя", — сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
Рогов добавил, что в районе Времевского выступа в Запорожской области продолжаются тяжёлые бои, в которых активно задействованы авиация, миномётчики и артиллерия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.