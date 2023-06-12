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ATH: РФ заранее извинилась перед Турцией за жестокость ответа Украине

1:58
Силовые структуры

По сообщениям "Ana Turk Haberleri", представители России заранее извинились перед Турцией за жестокость возможной "русской ответки" Украине в случае удара по Крымскому мосту.

ATH: РФ заранее извинилась перед Турцией за жестокость ответа Украине
Фото: Telegram: ATH

Турецкие журналисты, со ссылкой на источник в Объединенном координационном центре, так называемой "Черноморской зерновой инициативы" ("зерновой сделки"), рассказали о неофициальном предупреждении, переданном Россией. Об этом сообщили в AB News.

"В случае значительного повреждения Крымского моста от удара вооруженных сил Украины Россия примет жесточайшие ответные меры. Также русские заранее принесли извинения представителям Турции, если те посчитают подобный ответ излишне жестоким", - сообщает турецкое издание.

Кроме того, представители РФ предупредили, что собьют любое воздушное судно (в том числе пилотируемое), нарушившее бесполетную зону рядом Крымом.

Ранее турецкие СМИ, со ссылкой на полученные от "Моссада" (в рамках сотрудничества спецслужб) данные заявили, что на Украине погибло 234 инструктора-офицера НАТО и 2458 солдат и "добровольцев" Альянса.

Также западные эксперты, военные аналитики и руководство НАТО и Пентагона активно обсуждали - в случае атаки на Крымский мост Россия может превратить Украину в море огня ядерным или "конвенциональным ракетным оружием".

Кроме того, ВВС США потеряли разведывательно-ударного БПЛА США MQ-9 Reaper ("Жнец") после "встречи" с Су-27 ВКС России у берегов Крыма. Как сообщает пресса, он уже поднят и изучен (в том числе его секретные системы) российским ВПК.

Отметим, что дроны и самолеты-разведчики США отмечались (передавали разведданные и координировали атаки) у Крыма и в Черном море во время всех "знаковых" атак ВСУ.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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