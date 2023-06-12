Рогов рассказал о длине линии фронта в Запорожской области

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Протяжённость линии фронта в Запорожской области на сегодняшний день равна более чем 150 км. Об этом проинформировал глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

Член главного совета администрации региона описал хорошо укреплённые линии обороны, созданные ВС РФ, которые противнику преодолеть не под силу.

"На сегодня длина запорожского фронта составляет свыше 150 километров. Нашей армией выстроено несколько линий глубокоэшелонированной обороны, в которую уперся противник, бросая свои силы на убой", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов добавил, что киевские власти совершенно не считаются с огромными потерями, которые несут в этом районе ВСУ, бросая сюда на убой всё новые и новые резервы.