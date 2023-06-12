Российские войска уничтожили боевиков батальона "Арей", заявивших накануне о взятии Нескучного на Времьевском выступе.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"7-й батальон "Арей" "Украинской добровольческой армии" — это неонацисты "Правого сектора"*, приписанные к 129-й Криворожской бригаде ТрО", — пишут военкоры.
Именно эти нацисты 10 июня обнародовали видео из населённого пункта Нескучное. Теперь бандиты подразделения публикуют некрологи и фотографии ликвидированных бандеровцев.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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