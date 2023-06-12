Сразу 10 стратегических Ту-95мс готовятся нанести ракетный удар по ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Воздушно-космических сил России летит в сторону Каспийского моря. Именно оттуда запланирован ракетный удар по инфраструктуре и личному составу ВСУ.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом со ссылкой на информацию мониторинговых ресурсов сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".

"Сразу 10 бортов Ту-95мс готовятся нанести ракетный удар по Украине", — в частности пишет портал.

В этот раз отмечено большое количество воздушных машин, чего не было с октября прошлого года. Общий возможный залп — 80 ракет, подытожили на канале.

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