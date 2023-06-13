Мантуров: только системы ПВО России сегодня способны уничтожать гиперзвуковые ракеты

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уникальное преимущество российских средств противовоздушной обороны (ПВО) заключается в их способности поражать гиперзвуковое оружие, следует из заявления руководителя Минпромторга Дениса Мантурова.

Фото: mil.ru

По его словам, Россия качественно и количественно превосходит конкурентов в области боевой авиации.

"Только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", — подчеркнул Мантуров в беседе с РИА Новости.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов призвал сформировать плотный рубеж ПВО вдоль Белгородской, Брянской и Курской областей. Он добавил, что эту задачу необходимо решить для обеспечения безопасности мирных жителей.