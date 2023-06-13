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Мантуров: только системы ПВО России сегодня способны уничтожать гиперзвуковые ракеты

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Силовые структуры

Уникальное преимущество российских средств противовоздушной обороны (ПВО) заключается в их способности поражать гиперзвуковое оружие, следует из заявления руководителя Минпромторга Дениса Мантурова.

Мантуров: только системы ПВО России сегодня способны уничтожать гиперзвуковые ракеты
Фото: mil.ru

По его словам, Россия качественно и количественно превосходит конкурентов в области боевой авиации.

"Только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", — подчеркнул Мантуров в беседе с РИА Новости.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов призвал сформировать плотный рубеж ПВО вдоль Белгородской, Брянской и Курской областей. Он добавил, что эту задачу необходимо решить для обеспечения безопасности мирных жителей.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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