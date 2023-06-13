Уникальное преимущество российских средств противовоздушной обороны (ПВО) заключается в их способности поражать гиперзвуковое оружие, следует из заявления руководителя Минпромторга Дениса Мантурова.
По его словам, Россия качественно и количественно превосходит конкурентов в области боевой авиации.
"Только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", — подчеркнул Мантуров в беседе с РИА Новости.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов призвал сформировать плотный рубеж ПВО вдоль Белгородской, Брянской и Курской областей. Он добавил, что эту задачу необходимо решить для обеспечения безопасности мирных жителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зарубежные медики призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными.