Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) начало переброску подразделений и военной техники в район Часова Яра. Об этом заявил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что, согласно предварительным данным, Киев осуществляет передислокацию с Херсонского направления. По словам эксперта, ВСУ стягивают резервы под Артёмовск.
"В район Часова Яра отмечено прибытие личного состава ВСУ с вооружением и техникой", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения, представляющие группировку "Юг" ВС России, отразили атаку украинских боевиков неподалёку от Артёмовска.
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