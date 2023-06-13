Марочко: ВСУ перебрасывают под Артёмовск технику и подразделения из Херсона

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) начало переброску подразделений и военной техники в район Часова Яра. Об этом заявил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

Он уточнил, что, согласно предварительным данным, Киев осуществляет передислокацию с Херсонского направления. По словам эксперта, ВСУ стягивают резервы под Артёмовск.

"В район Часова Яра отмечено прибытие личного состава ВСУ с вооружением и техникой", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения, представляющие группировку "Юг" ВС России, отразили атаку украинских боевиков неподалёку от Артёмовска.