Бойцы, представляющие группировку "Юг" ВС России, помешали украинским войскам реализовать атаку на Соледаро-Артёмовском направлении.
По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астфьева, подразделения РФ также сорвали попытку ВСУ организовать разведку боем в районе Лисичанска.
"Успешно отражена атака штурмовой группы Вооружённых сил Украины на Соледаро-Артёмовском направлении", — подтвердил представитель Минобороны России в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что российским артиллеристам удалось поразить огневые позиции украинских миномётов у Белогоровки, Хромово и Дружбы.
Как пояснил Астафьев, Киев лишился склада с боеприпасами неподалёку от Красногоровки, боевой машины пехоты (БМП) и пикапа в районе Красного, беспилотника "Лелека-100" на Авдеевском направлении и БПЛА "Фурия" у Марьинки.
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