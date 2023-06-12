Группировка "Юг" ВС РФ отразила атаку украинских войск под Артёмовском

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы, представляющие группировку "Юг" ВС России, помешали украинским войскам реализовать атаку на Соледаро-Артёмовском направлении.

Фото: mil.ru

По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астфьева, подразделения РФ также сорвали попытку ВСУ организовать разведку боем в районе Лисичанска.

"Успешно отражена атака штурмовой группы Вооружённых сил Украины на Соледаро-Артёмовском направлении", — подтвердил представитель Минобороны России в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что российским артиллеристам удалось поразить огневые позиции украинских миномётов у Белогоровки, Хромово и Дружбы.

Как пояснил Астафьев, Киев лишился склада с боеприпасами неподалёку от Красногоровки, боевой машины пехоты (БМП) и пикапа в районе Красного, беспилотника "Лелека-100" на Авдеевском направлении и БПЛА "Фурия" у Марьинки.