Вооружённые силы Украины (ВСУ) в районе Артёмовска предприняли попытку "наката" на позиции РФ, однако российским бойцам удалось сорвать атаку.
По словам командира десантно-штурмового взвода с позывным "Замир", первую полосу обороны удерживает 106-я дивизия ВДВ РФ. Он отметил, что российские военные активно обращались к ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня (РСЗО) в ходе борьбы с боевиками ВСУ.
"Наши ребята выстояли, противник был отброшен", — подчеркнул командир в видеозаписи, распространённой пресс-службой Минобороны РФ.
Боец также обратил внимание на установление небольшого затишья в районе Артёмовска. Он добавил, что Киев столкнулся с ощутимыми потерями на данном участке.
Ранее военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о переброске техники и подразделений ВСУ под Артёмовск с Херсонского направления.
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