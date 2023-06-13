Командир взвода ВДВ "Замир" рассказал, как отразил "накат" ВСУ под Артёмовском

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в районе Артёмовска предприняли попытку "наката" на позиции РФ, однако российским бойцам удалось сорвать атаку.

Фото: Вадим Савицкий

По словам командира десантно-штурмового взвода с позывным "Замир", первую полосу обороны удерживает 106-я дивизия ВДВ РФ. Он отметил, что российские военные активно обращались к ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня (РСЗО) в ходе борьбы с боевиками ВСУ.

"Наши ребята выстояли, противник был отброшен", — подчеркнул командир в видеозаписи, распространённой пресс-службой Минобороны РФ.

Боец также обратил внимание на установление небольшого затишья в районе Артёмовска. Он добавил, что Киев столкнулся с ощутимыми потерями на данном участке.

Ранее военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о переброске техники и подразделений ВСУ под Артёмовск с Херсонского направления.