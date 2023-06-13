Финские журналисты заявили, что их соотечественник, который принимал участие в вооружённом конфликте на Украине на стороне ВСУ, уничтожен.
О гибели мужчины рассказали в YLE. По информации СМИ, это случилось в выходные, 10-12 августа. Предположительно, речь идёт о первом случае ликвидации финского наёмника.
Руководитель отдела консульства Юсси Таннер отметил, что министр иностранных дел страны Пекка Хаависто знает о произошедшем.
Ранее наёмник с Тайваня, воюющий на стороне Киева, сообщил, что армия России дважды уничтожила весь взвод военного на Украине.
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