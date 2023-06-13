Рогов спрогнозировал дальнейший ход контрнаступления ВСУ: "Нас ждёт много боёв и испытаний"

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад восполнит потери Украины и бросит новую технику для создания проблем Москве. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, прогнозируя в интервью Pravda.Ru дальнейший ход контрнаступления ВСУ.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, ожидания Киева от наступательной операции явно не оправдываются. Он отметил, что западные СМИ стали публиковать материалы о потери значительной части боевых машин пехоты (БМП) Bradley и горящих танках Leopard.

"Но расслабляться не стоит, потому что однозначно все потери Запад восполнит и бросит новую технику для удерживания у власти режима Владимира Зеленского и для создания проблем России. Надо понимать, что основные резервы ВСУ ещё не участвовали в наступлении. Впереди нас ждёт много боёв и испытаний. Пока ещё техники и резервов у Киева достаточно, ещё далеко не всё сожжено", — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что Зеленский действует по формуле "бои до последнего украинца". ВСУ продолжат предпринимать попытки атак на линии соприкосновения, резюмировал собеседник Pravda.Ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но у армии Украины ещё остался наступательный потенциал.