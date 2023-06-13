New York Times: ВСУ, вероятно, несут тяжёлые потери в ходе наступления, но не говорят об этом

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ), судя по всему, сталкиваются с тяжёлыми потерями на линии соприкосновения в ходе контрнаступления, однако Киев скрывает количество погибших, сообщает The New York Times.

Фото: https://regnum.ru/

Как отметили военные аналитики, Западу всё-таки удалось получить подтверждённую информацию о потерях живой силы и военной техники, которая недавно была передана Киеву для проведения наступательной операции.

"Атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, вероятно, приводят к тяжёлым потерям украинских сил", — сказано в публикации.

По данным газеты, Украине не удалось добиться существенных прорывов на фронте в результате наступательных действий.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в интервью Pravda.Ru, что основные резервы ВСУ ещё не участвовали в контрнаступлении. Он предрёк много боёв и испытаний в ходе украинского конфликта.