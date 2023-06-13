Российские журналисты заявили, что армия Украины обстреляла из артиллерии Курскую область и нанесла удары по Управлению МВД.
О происшествии рассказали в Mash. По данным Telegram-канала, повреждено отделение правоохранителей в посёлке Глушково. В СМИ подчеркнули, что на территории этого населённого пункта снаряд упал на кинотеатр "Мир".
Вместе с этим журналисты сказали, что в результате атаки ВСУ сгорели два частных дома. Военные нарушили газо- и электроснабжение на территории Тёткино, добавили в Telegram-канале.
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