Mash: ВСУ атаковали Управление МВД во время обстрела Курской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что армия Украины обстреляла из артиллерии Курскую область и нанесла удары по Управлению МВД.

Фото: Министерство обороны Украины

О происшествии рассказали в Mash. По данным Telegram-канала, повреждено отделение правоохранителей в посёлке Глушково. В СМИ подчеркнули, что на территории этого населённого пункта снаряд упал на кинотеатр "Мир".

Вместе с этим журналисты сказали, что в результате атаки ВСУ сгорели два частных дома. Военные нарушили газо- и электроснабжение на территории Тёткино, добавили в Telegram-канале.