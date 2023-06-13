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Бортников: Киев использует в терактах граждан России и Украины

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Силовые структуры

Теракты со стороны Киева совершаются при помощи российских и украинских граждан. Такой информацией поделился глава ФСБ РФ Александр Бортников.

Бортников: Киев использует в терактах граждан России и Украины
Фото: РБК

"Для совершения терактов… противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан".

На данный момент, как отмечает Бортников, украинские спецслужбы придерживаются такой цели, как нарушение транспортных сообщений, особенно тех, которые находятся вблизи зоны специальной военной операции.

Ранее стало известно об активном привлечении российской молодёжи в диверсионно-террористическую деятельность на фоне проведения СВО. Такая информация появилась в апреле текущего года.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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