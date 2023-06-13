Американские власти планируют передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Штатах.
Вместе с этим источники журналистов заявили, что снарядами с радиоактивным компонентном могут оснастить американские танки Abrams, которые Киев тоже получит.
Однако собеседники отметили, что пока не все представители Вашингтона поддерживают такую помощь ВСУ. Некоторые политики обеспокоились влиянием урана на здоровье и природу, подчеркнули в издании.
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