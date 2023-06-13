Уничтожение бронегруппы ВСУ при атаке на Запорожском направлении попало на видео

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Уничтожение бронированной техники ВСУ при атаке у Орехова на Запорожском направлении попало на видео.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Напомним, 10 июня ночью штурмовики ВСУ отправились в очередную атаку. Группа неприятеля состояла из танка и двух боевых машин пехоты. Атака производилась на позиции российской армии на линии Орехов — Работино.

Две БМП с десантом двинулись на штурм подразделений ВС РФ, а танк с тралом остался в низине.

Обе головные бронемашины были тут же уничтожены "Севером" — оператором противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Выживший личный состав ВСУ был оперативно ликвидирован снайперами группы "Немца", подтвердил автор проекта Wargonzo военный корреспондент Семён Пегов.