Путин называл цели спецоперации фундаментальными и предупредил, что Россия не станет их менять

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что цели военной спецоперации на Украине в основном не меняются. Однако они корректируются в соответствии с обстановкой, добавил президент.

Фото: kremlin.ru

"Ничего мы менять не будем. Они (цели. — Прим. ред.) носят фундаментальный характер", — подчеркнул руководитель страны во время встречи с военными корреспондентами.

Ранее о мероприятии с участием журналистов рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, на встрече присутствуют сотрудники ВГТРК, "Первого канала", RT и других российских СМИ, авторы Telegram-каналов.