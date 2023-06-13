Российский лидер Владимир Путин сообщил, что цели военной спецоперации на Украине в основном не меняются. Однако они корректируются в соответствии с обстановкой, добавил президент.
"Ничего мы менять не будем. Они (цели. — Прим. ред.) носят фундаментальный характер", — подчеркнул руководитель страны во время встречи с военными корреспондентами.
Ранее о мероприятии с участием журналистов рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, на встрече присутствуют сотрудники ВГТРК, "Первого канала", RT и других российских СМИ, авторы Telegram-каналов.
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