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Путин высказался по поводу безвозвратных потерь российских и украинских войск

Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин на встрече с военкорами дал комментарий относительно безвозвратных потерь, которые понесли и продолжают нести в ходе вооружённого противостояния ВС и ВС РФ.

Путин высказался по поводу безвозвратных потерь российских и украинских войск
Фото: ТГ-канал Пул №3

Президент обратил внимание, что потери, которые понесла Россия, в 10 раз меньше тех, которые фиксируются в рядах украинской армии. Глава государства подчеркнул, что это соотношение явно в пользу России.

"Если брать безвозвратные потери, ну понятно, что обороняющаяся сторона она меньше несет потерь, но все-таки это соотношение тоже один к десяти. Ну что называется в нашу пользу. У нас в 10 раз меньше, чем потери вооруженных сил Украины", — сказал Путин.

Ранее президент коснулся вопроса возможности новой волны частичной мобилизации, подчеркнув, что на сегодняшний день необходимости в этом шаге нет.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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