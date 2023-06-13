Российский лидер Владимир Путин на встрече с военкорами дал комментарий относительно безвозвратных потерь, которые понесли и продолжают нести в ходе вооружённого противостояния ВС и ВС РФ.
Президент обратил внимание, что потери, которые понесла Россия, в 10 раз меньше тех, которые фиксируются в рядах украинской армии. Глава государства подчеркнул, что это соотношение явно в пользу России.
"Если брать безвозвратные потери, ну понятно, что обороняющаяся сторона она меньше несет потерь, но все-таки это соотношение тоже один к десяти. Ну что называется в нашу пользу. У нас в 10 раз меньше, чем потери вооруженных сил Украины", — сказал Путин.
Ранее президент коснулся вопроса возможности новой волны частичной мобилизации, подчеркнув, что на сегодняшний день необходимости в этом шаге нет.
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