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"Двойная игра": Перенджиев рассказал о выгоде США от поставок снарядов с ураном на Украину

1:38
Силовые структуры

Член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев в разговоре с Pravda.Ru оценил возможное намерение США поставить на Украину боеприпасы с обеднённым ураном.

"Двойная игра": Перенджиев рассказал о выгоде США от поставок снарядов с ураном на Украину
Фото: Midjouney: Radiation patrol in Hmelnitsky

"Вспомним, что произошло с британскими снарядами с обеднённым ураном. Они были уничтожены на территории Западной Украины, и там произошло серьёзное заражение местности, которое повлияло и на Европу. Российская Федерация предпримет все усилия, чтобы уничтожить их до подготовки к выдвижению на линию огня. Как только военные разгрузят боеприпасы где-то на Западной Украине, с вероятностью 99,9%, по ним ВС РФ нанесёт удар и ликвидирует", — отметил специалист.

По его словам, в первую очередь пострадает территория Украины. Вместе с этим собеседник издания указал на "психологический характер" возможной передачи оружия с радиоактивным компонентом.

"Интересно, что поставки обсуждают не тайно, а публично. Такое ощущение, что США играют с нами в игру "попробуй отследи и уничтожь". Придётся это делать. Вашингтон заинтересован в том, чтобы Россия всё-таки нанесла удары и ликвидировала снаряды на территории Украины. Происходит двойная игра: с одной стороны, боеприпасы попадут на фронт, ударят по войскам противника, что для США хорошо, с другой стороны, будут уничтожены армией РФ ещё на территории Украины, наверное, американские власти тоже извлекут выгоду", — заключил Перенджиев.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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