Продолжаются ожесточенные бои у Времевского выступа, армия России продолжает атаки, стремясь выбить боевиков ВСУ, на нескольких участках они уже отброшены.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Киевская пропаганда признаёт множественные "атаки русских" южнее и юго-западнее н. п. Макаровка. Идут непрерывные бои около н. п. Урожайное, часть этого района пока в "серой" зоне.
"Ввиду стратегического значения села Старомлиновка, российское командование будет и далее перебрасывать силы и технику на данное направление", — цитирует издание Генштаб ВСУ.
Армия России по-прежнему удерживает основные высоты, что упрощает задачу огневого поражения и проведения контратак.
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