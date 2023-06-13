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ВСУ наступают на Времевском выступе: подкрепления армии России вступили в бой

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Силовые структуры

Продолжаются ожесточенные бои у Времевского выступа, армия России продолжает атаки, стремясь выбить боевиков ВСУ, на нескольких участках они уже отброшены.

ВСУ наступают на Времевском выступе: подкрепления армии России вступили в бой
Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Киевская пропаганда признаёт множественные "атаки русских" южнее и юго-западнее н. п. Макаровка. Идут непрерывные бои около н. п. Урожайное, часть этого района пока в "серой" зоне.

"Ввиду стратегического значения села Старомлиновка, российское командование будет и далее перебрасывать силы и технику на данное направление", — цитирует издание Генштаб ВСУ.

Армия России по-прежнему удерживает основные высоты, что упрощает задачу огневого поражения и проведения контратак.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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