ВСУ наступают на Времевском выступе: подкрепления армии России вступили в бой

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжаются ожесточенные бои у Времевского выступа, армия России продолжает атаки, стремясь выбить боевиков ВСУ, на нескольких участках они уже отброшены.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Киевская пропаганда признаёт множественные "атаки русских" южнее и юго-западнее н. п. Макаровка. Идут непрерывные бои около н. п. Урожайное, часть этого района пока в "серой" зоне.

"Ввиду стратегического значения села Старомлиновка, российское командование будет и далее перебрасывать силы и технику на данное направление", — цитирует издание Генштаб ВСУ.

Армия России по-прежнему удерживает основные высоты, что упрощает задачу огневого поражения и проведения контратак.

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