В МО РФ проинформировали об уничтожении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллерийские подразделения Западного военного округа планомерно уничтожают украинские опорные пункты ВСУ, с которых националисты наносили удары по территории Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Фото: t.me/ vvgladkov

Точные удары по врагу наносят из орудий "Мста-Б" и Д-30.

"Мы берём своё кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем её и отрабатываем по этой цели. Корректировка используется с помощью беспилотных летательных аппаратов", — передаёт Минобороны страны доклад российских бойцов на позициях.

Согласно данным, прицельным огнём уничтожен опорный пункт украинских боевиков и оператор БПЛА. Опорные пункты украинских националистов базируются вдоль российской границы.