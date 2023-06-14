Артиллерийские подразделения Западного военного округа планомерно уничтожают украинские опорные пункты ВСУ, с которых националисты наносили удары по территории Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
Точные удары по врагу наносят из орудий "Мста-Б" и Д-30.
"Мы берём своё кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем её и отрабатываем по этой цели. Корректировка используется с помощью беспилотных летательных аппаратов", — передаёт Минобороны страны доклад российских бойцов на позициях.
Согласно данным, прицельным огнём уничтожен опорный пункт украинских боевиков и оператор БПЛА. Опорные пункты украинских националистов базируются вдоль российской границы.
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