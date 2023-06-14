Грузинские наёмники ВСУ из "Кавказского легиона" захватывают в Херсоне дорогие особняки

Группа грузинских наёмников из "Кавказского легиона" захватили два квартала с дорогими особняками в элитном районе Херсона, сообщили источники.

Фото: https://t.me/RVvoenkor

Согласно информации, всё жильё не из дешёвых. Наёмники устраивают в зданиях штабы и размещают боевиков.

"По состоянию на 30 мая группа наёмников, входящих в состав "Кавказского легиона", совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме", — сообщил источник РИА Новости.

По словам источника, в особняке проживают грузинские наёмники во главе с командиром Ладо Гамсахурдия.