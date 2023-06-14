Группа грузинских наёмников из "Кавказского легиона" захватили два квартала с дорогими особняками в элитном районе Херсона, сообщили источники.
Согласно информации, всё жильё не из дешёвых. Наёмники устраивают в зданиях штабы и размещают боевиков.
"По состоянию на 30 мая группа наёмников, входящих в состав "Кавказского легиона", совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме", — сообщил источник РИА Новости.
По словам источника, в особняке проживают грузинские наёмники во главе с командиром Ладо Гамсахурдия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.