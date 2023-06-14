Рогов заявил о снижении темпов контрнаступления ВСУ в Запорожской области из-за дождей

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках линии соприкосновения наблюдаются сильные дожди, которые привели к снижению темпов наступления украинских войск.

Фото: Министерство обороны Украины

При этом представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают осуществлять массированные артиллерийские атаки на позиции РФ. По его словам, неблагоприятные погодные условия уменьшили интенсивность столкновений.

"Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что российским военным удалось захватить танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley на Запорожском направлении. Пресс-служба ведомства обнародовала видеозапись, на которой продемонстрировано, как бойцы РФ осматривают взятую под контроль технику.