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Рогов заявил о снижении темпов контрнаступления ВСУ в Запорожской области из-за дождей

1:01
Силовые структуры

На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках линии соприкосновения наблюдаются сильные дожди, которые привели к снижению темпов наступления украинских войск.

Рогов заявил о снижении темпов контрнаступления ВСУ в Запорожской области из-за дождей
Фото: Министерство обороны Украины

При этом представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают осуществлять массированные артиллерийские атаки на позиции РФ. По его словам, неблагоприятные погодные условия уменьшили интенсивность столкновений.

"Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что российским военным удалось захватить танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley на Запорожском направлении. Пресс-служба ведомства обнародовала видеозапись, на которой продемонстрировано, как бойцы РФ осматривают взятую под контроль технику.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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