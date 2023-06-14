Вертолёты Ка-52 и Ми-28 нанесли восемь ударов по украинским позициям на Купянском направлении

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские вертолёты Ка-52 и Ми-28 атаковали позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, следует из заявления начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, в общей сложности бойцы РФ нанесли восемь ударов по объектам украинских войск. В результате атаки ликвидированы боевики ВСУ и военная техника противника, уточнил представитель Минобороны.

В беседе с РИА Новости Зыбинский также рассказал о срыве трёх попыток ротации ВСУ на передовой в районе Кисловки, Молчаново и Новомлынска. Кроме того, он добавил, что армия Украины лишилась миномётного расчёта неподалёку от посёлка Западное.

Ранее стало известно, что российские подразделения начали атаку на Угледарском направлении при поддержке вертолётов. Соответствующий видеоролик обнародовала военный корреспондент Анна Долгарёва.