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Военспец Марочко рассказал о конфликте между боевиками ВСУ из-за ротации сил

1:10
Силовые структуры

Между солдатами Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящимися на Краснолиманском направлении, произошёл конфликт, заявил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военспец Марочко рассказал о конфликте между боевиками ВСУ из-за ротации сил
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, ссора была связана с проведением ротации. Он добавил, что конфликтная ситуация спровоцировала "дружественный огонь" боевиков ВСУ по позициям сослуживцев. Как пояснил эксперт, инцидент зафиксирован неподалёку от Серебрянского лесничества.

"С позиций 95-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых формирований Украины выявлен миномётный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались "свежие силы", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что украинские солдаты использовали миномёты 120 калибра для атаки.

Ранее Марочко проинформировал о срыве контрнаступления ВСУ на Краснолиманском направлении российскими войсками. Украинские военные пытались преодолеть оборонительные рубежи РФ, однако их планы были сорваны, указал офицер.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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