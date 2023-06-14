Между солдатами Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящимися на Краснолиманском направлении, произошёл конфликт, заявил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ссора была связана с проведением ротации. Он добавил, что конфликтная ситуация спровоцировала "дружественный огонь" боевиков ВСУ по позициям сослуживцев. Как пояснил эксперт, инцидент зафиксирован неподалёку от Серебрянского лесничества.
"С позиций 95-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых формирований Украины выявлен миномётный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались "свежие силы", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.
Он также отметил, что украинские солдаты использовали миномёты 120 калибра для атаки.
Ранее Марочко проинформировал о срыве контрнаступления ВСУ на Краснолиманском направлении российскими войсками. Украинские военные пытались преодолеть оборонительные рубежи РФ, однако их планы были сорваны, указал офицер.
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