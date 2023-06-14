Военный инженер Чолханов предложил способ борьбы с "москитным флотом" ВСУ

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики действуют на воде "москитным флотом" на Кинбурнской косе, что затрудняет отражение атак ВСУ. По словам российского военного инженера Таная Чолханова, эта проблема решаема, но нужны технологические подвижки.

Фото: wikimedia.com

Так, по словам инженера-техника, российские бойцы удерживают наши позиции на локации, но укрепления после диверсии на Каховской ГЭС сильно пострадали. А природа Кинбурнской косы "сложна", и возводить блиндажи или рыть окопы в песке очень проблематично.

"Со стороны ВСУ действует "москитный флот" в виде катеров, — пояснил Чолханов argumenti.ru. — Мы можем атаковать "москитный флот" ВСУ при наличии технических средств поражения. Нам нужно крайне высокоскоростное, манёвренное и защищённое бронёй средство — небольшая группа гидропланов вполне сможет решить поставленные задачи".

По его словам, гидропланы будут способны обезвреживать врага ещё на воде, не допустив украинские катера к берегу. Как пояснил инженер, техника будет способна набирать большую скорость, но при этом легко маневрировать.

"Вода используется как среда, от которой отталкивается аппарат и которая используется как опора при маневрировании", — резюмировал эксперт.