ВС РФ отражают наступление на Времевском выступе: ВСУ не ожидали, что мобилизованные могут "такие вещи делать"

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска продолжают сражаться на Времевском выступе.

Фото: Всероссийское казачье общество

Командир подразделения с позывным "Морган" — один из тех бойцов, кто в эти дни там держит оборону.

Для ВСУ эта территория на возвышенности имеет стратегическое значение, а потому Киев бросает в атаку всё новые силы. Круглосуточно там идут ожесточённые бои, армия Украины не жалеет ни техники, ни боеприпасов, ни солдат, отправляя своих боевиков на верную смерть.

Однако Киев обескуражен стойкостью русских солдат, он не ожидал, что мобилизованные бойцы ВС РФ "могут такие вещи делать", пишет "Русская Весна".

Кстати, "Морган" уже отличился — остановил БТР с пехотой, уничтожил танк.

"Как расправляться с натовской "чудо-техникой" здесь знают не понаслышке. Главная задача бойцов — обездвижить бронемашины, а дальше помогут "старшие братья" — авиация и артиллерия", — подытожил портал.

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