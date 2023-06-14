Украинские военные обстреляли спиртзавод в Курской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Курской области Роман Старовойт заявил, что спиртзавод в посёлке Тёткино попал под обстрел армии Украины.

Как подчеркнул чиновник, в результате происшествия нарушено электроснабжение. По информации политика, ВСУ разрушили технологические линии.

Вместе с этим глава региона сообщил об ударах по сёлам Коровяковка и Попово-Лежачи со стороны противника.

"Обошлось без повреждений", — написал губернатор в своём официальном Telegram-канале.

Ранее в Mash сказали, что украинские военные обстреляли здание МВД России в Курской области.