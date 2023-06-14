Руководитель Курской области Роман Старовойт заявил, что спиртзавод в посёлке Тёткино попал под обстрел армии Украины.
Как подчеркнул чиновник, в результате происшествия нарушено электроснабжение. По информации политика, ВСУ разрушили технологические линии.
Вместе с этим глава региона сообщил об ударах по сёлам Коровяковка и Попово-Лежачи со стороны противника.
"Обошлось без повреждений", — написал губернатор в своём официальном Telegram-канале.
Ранее в Mash сказали, что украинские военные обстреляли здание МВД России в Курской области.
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