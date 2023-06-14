Запорожский фронт: ВСУ пытаются под огнём эвакуировать с поля боя бронетехнику

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В боях на Времевском выступе ВСУ продолжают нести серьёзные потери в бронетехнике и личном составе.

Фото: Telegram: Fighterbomber|voin_dv

Сейчас под огнём боевики пытаются эвакуировать с поля боя повреждённые танки и БМП.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Командование армии Украины приказывает приложить все усилия, чтобы эвакуировать брошенную неисправную бронетехнику, чтобы та не доставалась русским. В результате националисты вынуждены рисковать своими жизнями, чтобы вывезти натовские образцы с поля боя.

"Эти потуги зачастую приводят лишь к тому, что количество подбитой и уничтоженной техники увеличивается: танки, БМП и БРЭМ становятся лёгкой мишенью для артиллерии, авиации и "Ланцетов", — подытожил портал.