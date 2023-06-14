В боях на Времевском выступе ВСУ продолжают нести серьёзные потери в бронетехнике и личном составе.
Сейчас под огнём боевики пытаются эвакуировать с поля боя повреждённые танки и БМП.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Командование армии Украины приказывает приложить все усилия, чтобы эвакуировать брошенную неисправную бронетехнику, чтобы та не доставалась русским. В результате националисты вынуждены рисковать своими жизнями, чтобы вывезти натовские образцы с поля боя.
"Эти потуги зачастую приводят лишь к тому, что количество подбитой и уничтоженной техники увеличивается: танки, БМП и БРЭМ становятся лёгкой мишенью для артиллерии, авиации и "Ланцетов", — подытожил портал.
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