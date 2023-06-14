Военспец Леонков объяснил, зачем обороняющиеся войска РФ иногда оставляют передовые позиции

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В некоторых случаях российские военные покидают позиции ради заманивания сил противника в эшелонированную оборонительную систему. Об этом сообщил военспец Алексей Леонков.

Фото: mil.ru

По его словам, войска РФ создают проблемы для боевиков ВСУ, выполняющих задачи Киева на линии соприкосновения.

"Необходимо сделать так, чтобы каждый рубеж они брали с боем, тратили боекомплект и несли потери до тех пор, пока у них не иссякнут силы", — сказал эксперт в интервью "Военному делу".

Он также обратил внимание на создание бронированного кулака ВСУ ради контрнаступления. Как пояснил Леонков, армия РФ сформировала несколько линий обороны, которые невозможно легко прорвать. Иногда после боестолкновений российские солдаты грамотно перемещаются на новые позиции, а украинская армия сталкивается с серьёзными потерями, негативно влияющими на скорость наступательной операции, уточнил специалист.

Эксперт добавил, что в такой ситуации техника ВСУ останавливается и уничтожается российскими военнослужащими.