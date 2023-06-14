Песков не стал комментировать законопроект об освобождении от уголовной ответственности для участников СВО

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об освобождении участников специальной военной операции от уголовное ответственности.

Фото: РИА Новости

По словам представителя президента, пока в парламенте идет обсуждение комментировать нечего.

Отметим, что ранее в Государственную думу России был внесен законопроект, согласно которому участники СВО освобождаются от уголовной ответственности небольшой или средней тяжести со дня увольнения со службы или получения государственной награды.

В пояснительной записке уточняется, что правило будет распространяться и на тех, кто совершил преступления до вступления в силу закона.