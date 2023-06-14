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Песков не стал комментировать законопроект об освобождении от уголовной ответственности для участников СВО

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Силовые структуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об освобождении участников специальной военной операции от уголовное ответственности.

Песков не стал комментировать законопроект об освобождении от уголовной ответственности для участников СВО
Фото: РИА Новости

По словам представителя президента, пока в парламенте идет обсуждение комментировать нечего.

Отметим, что ранее в Государственную думу России был внесен законопроект, согласно которому участники СВО освобождаются от уголовной ответственности небольшой или средней тяжести со дня увольнения со службы или получения государственной награды.

В пояснительной записке уточняется, что правило будет распространяться и на тех, кто совершил преступления до вступления в силу закона.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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