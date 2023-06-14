Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об освобождении участников специальной военной операции от уголовное ответственности.
По словам представителя президента, пока в парламенте идет обсуждение комментировать нечего.
Отметим, что ранее в Государственную думу России был внесен законопроект, согласно которому участники СВО освобождаются от уголовной ответственности небольшой или средней тяжести со дня увольнения со службы или получения государственной награды.
В пояснительной записке уточняется, что правило будет распространяться и на тех, кто совершил преступления до вступления в силу закона.
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