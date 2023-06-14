Госдума РФ приняла законопроект о повышении призывного возраста

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Государственная Дума РФ приняла проект закона о повышении призывного возраста в стране.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

В ГД отмечают, что поэтапное повышение возраста призывников поможет гражданам РФ получить среднее общее образование, среднее профессиональное или высшее образование.

Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию законопроект, который предполагал поэтапное повышение призывного возраста до 21 года.

13 марта парламентариями был внесён проект о повышении призывного возраста до 21 года. Он предусматривает переход до 2026 года.

Также сообщается, что верхний предел возраста призывников предлагается повысить до 30 лет.

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