В воздух подняты стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 — Украина ждёт ракеты

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 14 июня, около полуночи в воздух подняты российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22м3 и Ту-95мс.

Фото: vimpel-v.com

Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".

"Ночь будет тяжёлая", — киевский режим уже заявил, что ожидается масштабная ракетная атака русских.

По информации мониторинговых ресурсов, в воздух подняты стратегические ракетоносцы Воздушно-космических войск России Ту-95мс и Ту-22м3. Также, не исключен удар ракетами "Кинжал", сегодня весь день проводили тренировочные полеты самолёты МиГ-31.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Незалежной.

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