Сегодня, 14 июня, около полуночи в воздух подняты российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22м3 и Ту-95мс.
Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".
"Ночь будет тяжёлая", — киевский режим уже заявил, что ожидается масштабная ракетная атака русских.
По информации мониторинговых ресурсов, в воздух подняты стратегические ракетоносцы Воздушно-космических войск России Ту-95мс и Ту-22м3. Также, не исключен удар ракетами "Кинжал", сегодня весь день проводили тренировочные полеты самолёты МиГ-31.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Незалежной.
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