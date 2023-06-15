Воевавший в рядах украинских националистов наёмник из Финляндии перед самой смертью оставил журналистам загадочное послание, передаёт финская пресса.
Так, по словам финского обозревателя Миикка Каскинен, наёмник всё время, которое находился на передовой, поддерживал контакты с изданием Yle. Он сообщил, что у него есть много материала, который заинтересует прессу.
"Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", — цитирует сообщение наёмника Каскинен в статье для Ilta-Sanomat.
Известно, что боевика ликвидировали в минувшие выходные. О чём наёмник хотел сообщить прессе, так и осталось тайной.
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