Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наёмник оставил загадочное предсмертное послание

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воевавший в рядах украинских националистов наёмник из Финляндии перед самой смертью оставил журналистам загадочное послание, передаёт финская пресса.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/38047

Так, по словам финского обозревателя Миикка Каскинен, наёмник всё время, которое находился на передовой, поддерживал контакты с изданием Yle. Он сообщил, что у него есть много материала, который заинтересует прессу.

"Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", — цитирует сообщение наёмника Каскинен в статье для Ilta-Sanomat.

Известно, что боевика ликвидировали в минувшие выходные. О чём наёмник хотел сообщить прессе, так и осталось тайной.