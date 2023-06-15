"РВ": армия РФ применила новую тактику при нанесении комбинированного удара по Украине

Российская армия обратилась к новой тактике при нанесении высокоэффективного комбинированного удара по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: mil.ru

Как сообщает "Русская весна", тактика была разработана совсем недавно.

"Вместо массового удара ракет выпускают лишь несколько, но по выверенным маршрутам, где мало шансов, что их собьют", — сказано в Telegram-канале издания.

По словам военкоров, три из четырёх крылатых ракет Х-101/Х-555, которые были выпущены по целям из района Каспия, смогли прорвать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Они добавили, что бойцам РФ удалось поразить промышленную инфраструктуру в Днепропетровской области.

В ночь на 15 июня в воздух были подняты стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 для ударов по украинским объектам. Во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу.