Российская армия обратилась к новой тактике при нанесении высокоэффективного комбинированного удара по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как сообщает "Русская весна", тактика была разработана совсем недавно.
"Вместо массового удара ракет выпускают лишь несколько, но по выверенным маршрутам, где мало шансов, что их собьют", — сказано в Telegram-канале издания.
По словам военкоров, три из четырёх крылатых ракет Х-101/Х-555, которые были выпущены по целям из района Каспия, смогли прорвать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Они добавили, что бойцам РФ удалось поразить промышленную инфраструктуру в Днепропетровской области.
В ночь на 15 июня в воздух были подняты стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 для ударов по украинским объектам. Во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу.
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