Глава Росавиации Александр Нерадько опроверг данные Telegram-каналов о цифровой диверсии. По словам руководителя ведомства, журналисты попытались очернить его работу.
"Убогая фантазия", — подчеркнули в Росавиации, передаёт Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
По мнению Нерадько, злоумышленники недовольны качественной работой Росавиации. Как отметил чиновник, после введения санкций она полностью удовлетворяет потребности граждан, которые путешествуют и перевозят грузы. Также глава ведомства добавил, что сотрудники делают полёты устойчивыми и безопасными.
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