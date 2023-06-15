В Росавиации высказались о заражении компьютера и потери данных в результате диверсии: "Убогая фантазия"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Росавиации Александр Нерадько опроверг данные Telegram-каналов о цифровой диверсии. По словам руководителя ведомства, журналисты попытались очернить его работу.

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"Убогая фантазия", — подчеркнули в Росавиации, передаёт Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

По мнению Нерадько, злоумышленники недовольны качественной работой Росавиации. Как отметил чиновник, после введения санкций она полностью удовлетворяет потребности граждан, которые путешествуют и перевозят грузы. Также глава ведомства добавил, что сотрудники делают полёты устойчивыми и безопасными.