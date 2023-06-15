Подоляк назвал три текущие цели ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев ещё не начинал масштабное контрнаступление. По словам политика, ВСУ перед операцией должны обнаружить слабые места в обороне противника.

Фото: rusvesna.su

Вместе с этим Подоляк заявил о трёх текущих целях армии Украины.

"Первое — уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на армию РФ", — сказал советник главы ОП в эфире телемарафона.

Второй целью политик называл ликвидацию техники Вооружённых сил Российской Федерации. Также Подоляк указал на отсутствие конкретного направления нынешних действий украинских военных. При современном силовом столкновении стоит атаковать сразу на многих участках фронта, отметил советник.

"Происходит тестирование, позволяющее продвигаться вперёд, создавать панические настроения", — заключил Подоляк.