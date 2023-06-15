Reuters: прогресс контрнаступления Украины остановился из-за истощения сил

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Согласно результатам исследований международных аналитиков, прогресс украинской наступательной операции остановился, передаёт Reuters.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам автора материала Тома Бальмфорта, украинские военные рискуют не достичь всех поставленных Киевом целей в рамках контрнаступления. Журналист обратился за комментарием к старшему научному сотруднику Института исследований внешней политики Робу Ли, который заявил, что конфликт начинает сводиться к истощению украинских сил. Как пояснил эксперт, боевики ВСУ столкнутся с большими потерями на пути к оборонительной линии РФ.

Военспец Конрад Музыка подтвердил, что темпы наступления Украины действительно замедлились.

"Через пять или шесть дней после начала основной фазы прогресс, похоже, остановился", — сказал собеседник агентства.

Эксперт обратил внимание на то, что ВСУ уже лишились более 15% боевых машин пехоты Bradley. Кроме того, Киев продолжает терять танки Leopard в боях с ВС РФ, сказано в публикации.