Офицер с позывным "Ваха" заявил, что иностранного оружия у ВСУ заметно прибавилось

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский офицер с позывным "Ваха", представляющий подразделение группировки войск "Юг", заявил об увеличении количества иностранной техники у Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, украинские военные стали всё чаще проводить разведку боем в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики.

"И чувствуется — техники прибавилось. Прям как будто, я не знаю, свежий завоз был", — отметил военный в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что недавно бойцы РФ завладели шведским огнемётом NLAW, американским противотанковым ракетным комплексом Javelin и немецким пулемётом MG.

Как пояснил офицер, российские подразделения "стоят в обороне" на фоне активизации ВСУ. Военнослужащий подчеркнул: главная задача ВС РФ — подавить разведку боем во избежание наступательных действий украинских войск.

Ранее стало известно, что диверсанты ВСУ бросили оружие НАТО, покинув позиции у границы с Белгородской областью.