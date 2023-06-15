Российский офицер с позывным "Ваха", представляющий подразделение группировки войск "Юг", заявил об увеличении количества иностранной техники у Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, украинские военные стали всё чаще проводить разведку боем в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики.
"И чувствуется — техники прибавилось. Прям как будто, я не знаю, свежий завоз был", — отметил военный в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что недавно бойцы РФ завладели шведским огнемётом NLAW, американским противотанковым ракетным комплексом Javelin и немецким пулемётом MG.
Как пояснил офицер, российские подразделения "стоят в обороне" на фоне активизации ВСУ. Военнослужащий подчеркнул: главная задача ВС РФ — подавить разведку боем во избежание наступательных действий украинских войск.
Ранее стало известно, что диверсанты ВСУ бросили оружие НАТО, покинув позиции у границы с Белгородской областью.
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