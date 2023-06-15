Newsweek: аналитик Лэтэм назвал возможность победы Украины на поле боя бредом

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление боевиков ВСУ себя не оправдает себя. Корреспонденты Newsweek пишут об этом со ссылкой на американского военного эксперта Эндрю Лэтэма.

Фото: ngu.gov.ua

"Учитывая приготовления армии РФ и состояние ВСУ, я считаю веру многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае неуместной, а в худшем — бредовой", — подчеркнул Лэтэм.

Из заявления директора программы изучения РФ в Центре военно-морского анализа в Вирджинии Майкла Кофмана следует, что серьёзные прорывы со стороны режима Киева пока не наблюдаются, напомнил Лэтэм.