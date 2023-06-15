Контрнаступление боевиков ВСУ себя не оправдает себя. Корреспонденты Newsweek пишут об этом со ссылкой на американского военного эксперта Эндрю Лэтэма.
"Учитывая приготовления армии РФ и состояние ВСУ, я считаю веру многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае неуместной, а в худшем — бредовой", — подчеркнул Лэтэм.
Из заявления директора программы изучения РФ в Центре военно-морского анализа в Вирджинии Майкла Кофмана следует, что серьёзные прорывы со стороны режима Киева пока не наблюдаются, напомнил Лэтэм.
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