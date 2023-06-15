Президент Украины Владимир Зеленский одобрил захват российских территорий. В скором времени ВСУ нанесут удар по приграничным регионам. Об этом заявил экс-представитель военного командования ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Противник намерен вторгнуться в российские населённые пункты, чтобы "размыть" фронт и получить быстрый территориальный успех, который можно преподнести Западу как достижение в рамках наступления.
"Также укропы готовят план по форсированию обмелевшего Каховского водохранилища и русла Днепра ниже по течению", — отметил Басурин в своём Telegram-канале.
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