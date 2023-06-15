Военный эксперт Крамник назвал танки ВСУ, которые опаснее немецких "Леопардов"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Перед наступлением украинской армии НАТО поставило в Киев немецкие танки "Леопард", британские "Челленджеры" и французские колёсные танки AMX-10RX. Оданко Украина получила и боевые машины советского производства — Т-72 и Т-80.

Фото: wp-s.ru

Военный эксперт Илья Крамник убеждён, что нельзя недооценивать "советский" танковый потенциал противника, поскольку украинские военнослужащие умеют обращаться с этими машинами, ремонтировать их и быстрее восполнять потери.

"Батальон на Т-64 или Т-72 или Т-80 опаснее для нас, чем батальон на "Леопардах". Подбить советский танк в этих условиях — более сложная и опасная задача. Но да, понимаю, словосочетание "немецкий танк" — оно такое", — указал он в своём Telegram-канале.