Перед наступлением украинской армии НАТО поставило в Киев немецкие танки "Леопард", британские "Челленджеры" и французские колёсные танки AMX-10RX. Оданко Украина получила и боевые машины советского производства — Т-72 и Т-80.
Военный эксперт Илья Крамник убеждён, что нельзя недооценивать "советский" танковый потенциал противника, поскольку украинские военнослужащие умеют обращаться с этими машинами, ремонтировать их и быстрее восполнять потери.
"Батальон на Т-64 или Т-72 или Т-80 опаснее для нас, чем батальон на "Леопардах". Подбить советский танк в этих условиях — более сложная и опасная задача. Но да, понимаю, словосочетание "немецкий танк" — оно такое", — указал он в своём Telegram-канале.
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