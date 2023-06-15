"РВ" обнародовала видеокадры сожжённых бронеавтомобилей MaxxPro ВСУ в районе Новодаровки

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Телеграм-канал военных корреспондентов "Русской Весны" ("РВ") опубликовал видео, которое показывает горящую колонну американской бронетехники на Времевском выступе.

Согласно сообщению, кадры были сняты украинскими военнослужащими в районе посёлка Новодаровка, расположенном на стыке Запорожской области и ДНР. На видео демонстрируется, как солдат подходит к уничтоженной российскими силами технике и, поворачиваясь, позирует с разведёнными руками. Однако радостный жест не соответствует сложившейся ситуации.