Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Телеграм-канал военных корреспондентов "Русской Весны" ("РВ") опубликовал видео, которое показывает горящую колонну американской бронетехники на Времевском выступе.
Согласно сообщению, кадры были сняты украинскими военнослужащими в районе посёлка Новодаровка, расположенном на стыке Запорожской области и ДНР. На видео демонстрируется, как солдат подходит к уничтоженной российскими силами технике и, поворачиваясь, позирует с разведёнными руками. Однако радостный жест не соответствует сложившейся ситуации.
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