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Марков объяснил слова Путина о целях СВО: многие нашли противоречия

1:13
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков ответил тем, кто назвал заявления Владимира Путина на встрече с военкорами противоречивыми.

Марков объяснил слова Путина о целях СВО: многие нашли противоречия
Фото: volgodonsk.bezformata.com

Марков отметил, что многие нашли противоречия в словах Путина, который заявил, что цели СВО фундаментальны, но могут меняться в зависимости от обстоятельств.

"Многие поняли так, что Кремль растерян и потеряв надежду достичь целей СВО, ищет, что конкретно можно было бы объяснить как достижение целей СВО", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков объяснил, что цели проведения спецоперации на Украине остаются прежними — провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а способы достижения этих целей могут меняться.

Политический эксперт считает, что если не удастся сейчас остановить бои, то Россия будет вынуждена взять несколько крупных городов Украины. Если же и это не удастся, то придётся пойти на штурм Киева.

"Так что нет у Путина никаких противоречий. Цель остается той же. А планы меняются", — поделился своим мнением политолог.

Ранее Дмитрий Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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