Марков объяснил слова Путина о целях СВО: многие нашли противоречия

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков ответил тем, кто назвал заявления Владимира Путина на встрече с военкорами противоречивыми.

Фото: volgodonsk.bezformata.com

Марков отметил, что многие нашли противоречия в словах Путина, который заявил, что цели СВО фундаментальны, но могут меняться в зависимости от обстоятельств.

"Многие поняли так, что Кремль растерян и потеряв надежду достичь целей СВО, ищет, что конкретно можно было бы объяснить как достижение целей СВО", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков объяснил, что цели проведения спецоперации на Украине остаются прежними — провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а способы достижения этих целей могут меняться.

Политический эксперт считает, что если не удастся сейчас остановить бои, то Россия будет вынуждена взять несколько крупных городов Украины. Если же и это не удастся, то придётся пойти на штурм Киева.

"Так что нет у Путина никаких противоречий. Цель остается той же. А планы меняются", — поделился своим мнением политолог.

Ранее Дмитрий Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне на Украине.