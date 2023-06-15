Политолог Сергей Марков ответил тем, кто назвал заявления Владимира Путина на встрече с военкорами противоречивыми.
Марков отметил, что многие нашли противоречия в словах Путина, который заявил, что цели СВО фундаментальны, но могут меняться в зависимости от обстоятельств.
"Многие поняли так, что Кремль растерян и потеряв надежду достичь целей СВО, ищет, что конкретно можно было бы объяснить как достижение целей СВО", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков объяснил, что цели проведения спецоперации на Украине остаются прежними — провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а способы достижения этих целей могут меняться.
Политический эксперт считает, что если не удастся сейчас остановить бои, то Россия будет вынуждена взять несколько крупных городов Украины. Если же и это не удастся, то придётся пойти на штурм Киева.
"Так что нет у Путина никаких противоречий. Цель остается той же. А планы меняются", — поделился своим мнением политолог.
Ранее Дмитрий Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне на Украине.
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