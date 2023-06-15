ВСУ могли специально пожертвовать танками Leopard 2 ради удара на другом направлении

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бронегруппа вооружённых сил Украины с американскими БМП M2 Bradley и немецкими танками Leopard 2A6, которую разгромили российские войска на Запорожском направлении, могла быть специально принесена в жертву ради удара на другом направлении. Такое мнение высказали эксперты "Военной хроники".

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Аналитики считают, что Киев, скорее всего, бросил новейшие танки Leopard 2A6 на Времевский выступ не для реального наступления, а как часть масштабного плана, который позволит командованию ВСУ скрытно сосредоточить силы и подготовить настоящее наступление.

В пользу данной версии говорит и то, что после уничтожения западных танков атаки многочисленными группами бронетехники практически сошли на нет, а упор был сделан на артиллерийские удары.

Эксперты предположили, что в дальнейшем ВСУ задействуют остающиеся в резерве танки советского типа, так как их значительно больше у Киева, чем западных.

Советские танки могут быть введены как оперативный резерв на одном из направлений главного удара на другом направлении. Именно применение советских танков может стать признаком начала второй, более активной фазы наступления ВСУ, заключили военные аналитики.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, для чего Украина бережёт остатки своей армии.

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