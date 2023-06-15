Украинский лётчик, два года учившийся на "суперкурсах" в США, убит в одном из первых вылетов

Лётчик военно-воздушных сил Украины, два года учившийся на "суперкурсах" в Соединённых Штатах, убит в одном из своих первых вылетов.

Фото: t.me/RVvoenkor

О гибели "обученного" американцами военного пилота ВВСУ пишет издание Politico.

Лётчик истребителя МиГ-29 украинской армии капитан Владислав Савельев весной этого года закончил курс подготовки пилотов на авиационной базе в Миссисипи. Два года он проходил курсы подготовки военных пилотов на базе в США. В марте украинец закончил обучение, приехал в зону СВО и погиб в одном из первых боевых вылетов.

"Для большинства иностранных пилотов это сбывшаяся мечта — подготовка и школа, финансируемые США. Но лучше бы Савельев был на Украине, сражался за свой народ", — прокомментировал гибель украинского лётчика полковник ВВС в отставке, бывший старший военный атташе Джеффри Фишер.

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