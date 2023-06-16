Боевики ВСУ попали в засаду ВС РФ под Новобахмутовкой, 17 человек в плену

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы российских Вооружённых сил взяли в плен 17 боевиков ВСУ, попавших в засаду при попытке наступления под Новобахмутовкой.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщил представитель силового ведомства ДНР.

Сообщается, что в плен сдались военные 28-й отдельной механизированной бригады (28-й омбр) ВСУ. По информации, были взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, которые участвовали в попытке наступления. В итоге они попали в засаду российской армии.

Представитель Донецкой Народной Республики отмечает, что подразделение националистов было отправлено в контратаку без должной поддержки артиллеристов. В этой "атаке" десятки украинских боевиков погибли, подытожили в ведомстве.

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